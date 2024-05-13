VETBÜS Silivri'ye geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, SemtPati ve İBB Gönüllüleri ile birlikte sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık taraması düzenliyor.
Bu önemli sosyal sorumluluk projesi, sahipsiz hayvanların sağlık durumlarını iyileştirmeyi ve toplum içinde onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı amaçlıyor.
Etkinlikler, Silivri'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek:
- 14 Mayıs Salı günü Semizkumlar Mahallesi'nde,
- 15 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Meydanı'nda,
- 16 Mayıs Perşembe günü ise Selimpaşa Meydanı'nda yapılacak.
Bu sağlık taramaları, hayvanların aşılanması, parazit kontrolü ve genel sağlık kontrolünden oluşuyor.