Beycilerspor köyünde çalışıyor

Yeni sezon için gerek A takım gerekse de genç takım olarak çalışmalarını hızlandıran Beycilerspor’da tek hedef daha çok gencin spor sahalarıyla buluşup idmanlarını yapması olarak belirlendi. Beyciler’de bulunan tesislerinde yeni sezona hazırlanan Beycilerspor’da Kulüp Başkanı Levent Koç açıklamasında; “Yıllardır aynı hedefle çalışıyoruz. Bizim asli görevimiz köyümüz gençlerine spor yaptırmaktır ve bunu da gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Kendi sahamızın tüm bakımlarını ve soyunma odalarının boya badana işlerini hallettik. Akabinde saha zemininin tesviyesini yaptık ve spor yapmaya hazır hale getirdik. Akşamları tesis gençlerle doluyor biz kulüp olarak amacımıza ulaştık köyümüzün gençleri spor yapıyor önemli olan da buydu. Ligde öyle üst sıralara çıkalım gibi bir derdimiz ve kaygımız da yok düşük bütçemizle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.