BiP’in ‘Acil Durum Butonu’na kayıtlı kişi sayısı 3 milyonu geçti

İletişim ve yaşam platformu BiP’in doğal afet ve acil durum anlarında vatandaşların kesintisiz iletişim sürdürebildikleri Acil Durum Butonu’na kayıtlı kişi sayısı
3 milyonu geçti. Acil Durum Butonu ile tüm operatör kullanıcıları önceden belirledikleri kişilere tek tuşla güvende oldukları ya da yardıma ihtiyaç duydukları bilgisini iletebiliyor.
İzmir depreminde 40 bin kişi kullandı
1 - 7 Mart Deprem Haftası’na ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, doğal afetler konusunda yaptıkları yatırımlara büyük önem verdiklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Bir deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız. İletişimin ne kadar önemli olduğu yaşadığımız her doğal afet sonrası yeniden gündeme geldi. Bu doğrultuda Türkiye’nin Turkcell’i olarak tüm önlemlerimizi alıyor ve vatandaşlarımızın sevdikleriyle iletişimde kalabilmeleri için teknolojik çözümlerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz. İki yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘BiP Acil Durum Butonu’ ile acil durumlarda operatör bağımsız tüm vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Onların sağlığı ve güvenliği bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. En son İzmir’de meydana gelen depremde BiP kullanıcıları Acil Durum Butonu ile yaklaşık 40 bin kişiye konumlarını tek tuşa basarak iletti. Acil durum ve doğal afet durumlarında da teknolojimiz ile vatandaşlarımızın yanlarında olabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."
‘Yardım İste’ özelliğiyle iletişim hiç kesilmiyorBiP’in Acil Durum Butonu’nda yer alan ’Yardım İste’ özelliği, ihtiyaç halinde bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtarıyor. ’Yardım İste’ özelliğini kullanmak için bluetooth’u açmak yeterli olurken bu sayede kullanıcılar, acil durumlarda 300 metreye kadarki alanda çevrelerinde olan kişilerin BiP uygulamalarına sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor.