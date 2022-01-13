Casper: Keşfederek büyüyoruz

İlk bilgisayar üretimine 1991 yılında başlayan ve bir nesil büyüten Casper, #KeşfederekBüyüyoruz sloganıyla yeni reklam filmini yayınladı.

Casper’la büyüyen bir neslin merakı, keşfetme arzusu ve teknoloji tutkularının yer aldığı reklam filminde, Casper’ın Türkiye’nin teknoloji markası olma yolculuğundaki hikayesine odaklanılıyor. Özellikle evlerdeki ilk bilgisayar kullanımında yaşanan heyecana da ilk programını yazan teknoloji tutkunlarının keşfine de Casper’ın ortak olduğunun aktarıldığı reklamda, yıllarca heyecan ve tutkularının peşinden koşan neslin artık Casper’da teknolojiyi üreten birer mühendis olduğu gerçeğine de tanık olunuyor.

#KeşfederekBüyüyoruz reklam konseptiyle de Casper, bilgisayarlarına hayranlık duyarak teknolojik keşfe çıkan Casper nesli mühendislerin Türkiye’nin teknolojisine ve dijitalleşmesine yön veren Avrupa’nın en büyük üretim tesisindeki macerasına da ayrıca selam gönderiyor. En güzel anların paylaşımında ve birlikte üretmenin heyecanında da kullanıcılarıyla yan yana olacağını aktaran reklam filmi Dijifabrik imzasını taşırken, yönetmen koltuğunda da Murad Küçük oturuyor.

Reklam filmini izlemek için; https://www.youtube.com/watch?v=5lIkWyUGEUc