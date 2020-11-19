Çinli teknoloji devi Türkiye’de yatırımlarını büyütüyor

Çinli teknoloji şirketi Türkiye’de uzun soluklu yatırımlara hazırlanıyor.

Teknoloji şirketi H3C’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Gary Huang, “Türkiye ile uzun soluklu bir yatırımı planlıyoruz ve dijital dönüşümü birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Boğaziçi Bilgisayar’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Çin merkezli bilgi işlem, depolama, ağ iletişimi şirketi yetkilileri, sanal ortamda ‘Digital Tour’ ile 200’e yakın Türkiye bayisiyle buluştu.

Etkinlikte konuşan Huang, Türkiye ile ilgili “Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında 33 yıldan fazla deneyime sahibiz. Ürünlerimiz ve çözümlerimiz birçok önemli endüstri müşterisinde yaygın olarak kullanılıyor. Çin’de ilk 50 üniversitenin tamamı, en iyi internet şirketlerinin yüzde 90’ı, ilk 500’deki şirketlerin yüzde 80’i ve en büyük hastanelerin yüzde 70’i ürünlerimizi ve çözümlerimizi kullanıyor. Türkiye’ye ise uzun soluklu bir yatırım olarak bakıyoruz. Kazan-kazan stratejisi ile hareket ediyoruz. Ülkenizin kanıtlanmış portföyleri ve dijital çözümleri var. Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için Türkiye’de yatırım yapmayı ve iş ortakları ile büyümeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder ise “Yıllık gelirinin yüzde 17’sini Ar-Ge’ye ayıran bir teknoloji devi ile ortak çalışmak bizleri çok mutlu ediyor. Dünya genelinde 13 binden fazla çalışanları var. Bu rakamın yüzde 50’si Ar-Ge departmanında. H3C globalde çok ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye’de de yatırımlar yapacağına dair sözleri aldık. Biz de bununla ilgili kendi yatırımlarımızı artırmaya başladık. İstanbul ve Ankara ofislerimizde canlı demo merkezlerimizi hayata geçirdik. Türkiye’nin en köklü bilişim firmalarından biri olarak sektöre yön vermeye devam edeceğiz" dedi.