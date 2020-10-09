Moovit uygulaması, Huawei AppGallery ile Türkiye’de

Huawei, kentsel mobilite uygulamasının üreticisi olan Moovit ile ortaklık yaptığını duyurdu. Uygulama, hızla genişleyen Huawei AppGallery’e ekleniyor.

Moovit uygulaması Huawei AppGallery’e ekleniyor. Verilen bilgiye göre, 106 ülkede 3 bin 200 şehirde 865 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Moovit, toplu taşıma işletmecilerinden, mikro ulaşım operatörlerinden ve ulaşım otoritelerinden gelen bilgileri kullanıcı topluluğundan aldığı canlı bilgilerle birleştiriyor. Uygulama, herhangi bir yolculuk için en iyi rotanın doğru, gerçek zamanlı durumunu sağlayarak varış bilgileri ve hizmet uyarıları veriyor. İçerdiği erişilebilirlik özellikleri ile engelli insanlara yardımcı oluyor. Pandemi sırasında uygulama, şehirlerdeki yerel toplu taşıma bilgilerini haritalayan ve saklayan 700 bin yerel editörden oluşan Moovit Mooviter Topluluğu’nun desteğiyle kullanıcılara doğru, güvenilir ulaşım ve kentsel hareketlilik verileri sağladı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Merkez Doğu Avrupa ve Kuzey Ülkeleri Küresel Ortaklıklar ve Eko-Geliştirme Başkan Yardımcısı Wang Heng yaptığı açıklamada, "Önde gelen kentsel mobilite uygulaması olan Moovit, herkesin ulaşımı güvenle kullanabilmesi için AppGallery’e tamamen kapsayıcı ve harika bir katkı oldu. Mevcut sağlık önlemleri nedeniyle sürekli değişen durumun ortasında bile, müşterilerimiz nerede olurlarsa olsunlar üstün yol bulmanın keyfini çıkaracaklar" dedi.

Moovit’in Büyüme ve Pazarlama Direktörü Yovav Meydad şöyle konuştu: "Uygulamanın ilk günden itibaren misyonu dünya çapında kentsel mobiliteyi basitleştirmek oldu. Uygulamanın çok modlu yolculuk planlama ve navigasyon uygulamasının markanın akıllı telefonlara entegrasyonu, milyonlarca kişinin günlük hayatını kolaylaştırmaya yardımcı olacak. Gerçek zamanlı bilgilerle toplu taşıma yolculuklarını verimli ve rahat bir şekilde planlayarak markanın müşterileri şehirlerde rahatça ve güvenle gezinebilirler".