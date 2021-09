Okullar açıldı teknolojik ürün talepleri arttı

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte, her yaştan öğrencinin bilgi-sayar ve tabletlere olan ihtiyaçları arttı. Veliler ise son teknolojik ürünleri satın almak yerine; bütçeye dost fiyatlarla kiralamaya yöneldi.

Teknolojik cihazların fiyatlarının yüksek olması, sürekli yeni modellerin çıkması ve taksit im-kanlarının oldukça kısıtlı olması sebebiyle; satın almak yerine kiralamak en iyi seçenek ola-rak karşımıza çıkıyor. Kiralabunu.com, esnek kiralama yöntemleri ile okul sezonunda en çok ihtiyaç duyulan teknolojik ürünleri kiralama fırsatı sunuyor.

Çocuk ve gençler, teknolojik cihazlarla sıklıkla problem yaşamaktalar. Satın aldığınız bir ürü-nün garantisi bittiği zaman oldukça yüksek maliyetlere tamir ettirmeniz gerekmekte. Oysa; Kiralabunu.com üzerinden kiraladığınız teknolojik eşyaların sigortası olduğu için böyle bir problemle karşılaşılmıyor. Farklı model ve özelliklerdeki; tablet, akıllı telefon, bilgisayar, giyilebilir teknoloji gibi daha birçok pratik teknolojik ürünü tüketiciler ihtiyaçlarına göre, istedikleri tarih aralıklarında kolaylıkla kiralayabilecekler.

“Tabletlere olan talep, her zamankinden çok daha fazla”

Yüksek maliyetli teknolojik ürünleri uygun fiyatlara kiralama fırsatı sunan Kiralabunu.com’un Kurucu Ortağı Sinan Simon Ventura, “Okula geri dönüş döneminde, yüksek fiyatlı teknolojik ürünleri satın almak istemeyen velilerin, yüksek bir çoğunluğunun tablet kiralamaya yönel-diklerini gözlemledik. Bunun sebebi ise hem tabletlerin her ortamda kullanım kolaylığı sun-ması, bizim de buna ek olarak ödeme kolaylığı ve ihtiyaç durumunda kullanım sunmamız. Teknolojik cihazların fiyatları her geçen gün artmakta, satın almalarda ise taksit imkanı çok sınırlı ve aylık ödemeler oldukça yüksek. Kiralabunu.com olarak müşterilerimizin faydasını her zaman ön planda tutuyoruz. Aylık kiralama seçenekleriyle tüketiciye farklı bir alternatif sunarak, sadece ihtiyaç duydukları süre kadarını ödemelerini sağlıyoruz” dedi.

Satın almaya en iyi alternatif olan kiralama; hem yeni modelleri satın almadan deneme şan-sı tanıyor, hem de yüksek fiyatlar ödemekten ziyade ihtiyacınız kadarını ödemenizi mümkün kılıyor. Kiralabunu.com, sadece tablet, bilgisayar ve akıllı telefon değil; giyilebilir teknoloji ürünlerinin yanı sıra anne-bebek, kişisel bakım, spor & outdoor ve ev aletleri kategorileri ile de hizmet veriyor. Ürün yelpazesini sürekli olarak güncelleyen ve geliştirmeye devam eden kiralabunu.com, kolay, avantajlı ve esnek kiralama yöntemleri ile hizmet sunmaya devam ediyor.