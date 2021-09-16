Turkcell, yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M’i hayata geçirdi

Turkcell, akıllı ulaşım sistemleri, otonom sipariş teslimatı, sağlık verileri ve envanter takibi gibi alanlarda önemli olan LTE-M teknolojisini hayata geçirdi. Yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M sayesinde, günümüzde giderek popüler hale gelen paylaşımlı scooter’ların yönetimi de eskisinden çok daha verimli hale gelecek.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle teknoloji alanında Türkiye’de öncülük eden şirketlerden biri olan Turkcell’in hayata geçirdiği yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M, Türkiye’de şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yaygınlaşarak metropollerdeki trafik sıkışıklığına alternatif ve çevreci bir çözüm olarak öne çıkan paylaşımlı scooter’lar artık Turkcell LTE-M teknolojisiyle etkin şekilde yönetilebiliyor. Verilen bilgiye göre, Türkiye’de Turkcell tarafından sağlanan bu teknoloji sayesinde scooter’ların yönetimi, batarya ömürlerinde belirgin bir iyileşme sağlanarak çevreye duyarlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Geliştirdikleri ürün ve hizmetlerde sürdürülebilirliğe odaklandıklarına dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Mobil şebekelerden sunulan servisler, gündelik hayatımızı kolaylaştıracak şekilde gelişiyor ve çeşitleniyor. Bu kapsamda uygulamaya sunduğumuz hücresel nesnelerin interneti teknolojileri, sağladıkları geniş alanda kapsama ve pil tüketimi avantajları ile makine haberleşmesinin, önceki teknolojilere göre çok daha verimli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Küresel salgın süreciyle birlikte hayatımızda pek çok şey değişti. Mikro mobilite, giyilebilir cihazlar, sağlık verilerinin uzaktan anlık kontrolü ve siparişlerin temassız teslimatı gibi pek çok alanda kullanabileceğimiz LTE-M teknolojisi sayesinde hızla değişen dünyada kullanıcıların ihtiyaçlarını çok daha verimli şekilde karşılayabileceğiz. Ayrıca 5G’ye giden yolda LTE-M teknolojisi, uzun yıllar hayatın birçok alanında nesnelerin haberleşmesi için kullanılarak insanların hayatını kolaylaştırmaya devam edecek” diye konuştu.

Nesnelerin interneti teknolojisinin kullanım alanları yaygınlaşacak

Verilen bilgiye göre, ilk uygulama alanı akıllı ulaşım sistemlerinde başlatılan operatörün LTE-M teknolojisi, getirdiği dijital avantajlar sayesinde hayatın pek çok alanında kullanılmaya devam edecek. Yakın gelecekte online siparişlerin artmasıyla birlikte, temassız sipariş teslimatı, envanter takibi gibi uygulamaların çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca sağlık sektöründe, giyilebilir cihazlar aracılığıyla sağlık verilerinin anlık takibi konusunda yoğun olarak kullanılacak olan bu teknoloji, sağladığı geniş kapsama alanı ve düşük enerji tüketimi ile pek çok alanda verimlilik artışı sağlayacak.