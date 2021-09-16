Turkcell, yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M’i hayata geçirdi

Turkcell, akıllı ulaşım sistemleri, otonom sipariş teslimatı, sağlık verileri ve envanter takibi gibi alanlarda önemli olan LTE-M teknolojisini hayata geçirdi. Yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M sayesinde, günümüzde giderek popüler hale gelen paylaşımlı scooter’ların yönetimi de eskisinden çok daha verimli hale gelecek.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle teknoloji alanında Türkiye’de öncülük eden şirketlerden biri olan Turkcell’in hayata geçirdiği yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M, Türkiye’de şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yaygınlaşarak metropollerdeki trafik sıkışıklığına alternatif ve çevreci bir çözüm olarak öne çıkan paylaşımlı scooter’lar artık Turkcell LTE-M teknolojisiyle etkin şekilde yönetilebiliyor. Verilen bilgiye göre, Türkiye’de Turkcell tarafından sağlanan bu teknoloji sayesinde scooter’ların yönetimi, batarya ömürlerinde belirgin bir iyileşme sağlanarak çevreye duyarlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Nesnelerin interneti teknolojisinin kullanım alanları yaygınlaşacak
Verilen bilgiye göre, ilk uygulama alanı akıllı ulaşım sistemlerinde başlatılan operatörün LTE-M teknolojisi, getirdiği dijital avantajlar sayesinde hayatın pek çok alanında kullanılmaya devam edecek. Yakın gelecekte online siparişlerin artmasıyla birlikte, temassız sipariş teslimatı, envanter takibi gibi uygulamaların çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca sağlık sektöründe, giyilebilir cihazlar aracılığıyla sağlık verilerinin anlık takibi konusunda yoğun olarak kullanılacak olan bu teknoloji, sağladığı geniş kapsama alanı ve düşük enerji tüketimi ile pek çok alanda verimlilik artışı sağlayacak.