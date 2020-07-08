Türkiye, teknoloji alanında cazibe merkezi

Çinli teknolojik alt yapı devi Türkiye’de yatırım yapacak.

Boğaziçi Bilgisayar, Çin merkezli router, modem ve switcher üreticisi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Hedef, 2021 ve sonrasında Çinli şirketin üretim bazında Türkiye’ye yatırım yapması. Projenin gerçekleşmesi halinde ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlanacak.

2019’u 5 milyar dolar ciro ile kapatan Çinli teknolojik alt yapı firmasının gelecek yıl Türkiye’de yatırım yapması hedefleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, “Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse dinamik yapısıyla küresel teknoloji devleri için üretim ve pazarlama anlamında cazibe merkezi. Dinamik nüfus yapımız ve teknoloji alanındaki tecrübelerimiz büyük yatırımları çekmek için ciddi bir avantaj. Türkiye, bu şirketin Avrupa ve Ortadoğu üretim üssü olabilir. Ülkemizde IT ve Network ürünleri sektörünün toplam hacmi 450 milyon dolar. H3C ile bu pastadan yüzde 10 pay almamız halinde Çinli şirketten ülkemize fiziki yatırım gerçekleşecek. Bu hedefimizin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok” dedi.

Genel Müdür Ümit Önder ise H3C ile yılın başından bu yana Özbekistan, Kazakistan ve Almanya özelinde katma değeri yüksek satış projelerine imza attıklarını ifade etti. Önder, “Şu ana kadar geliştirdiğimiz ortak projeler, yaptığımız anlaşmanın ne denli doğru bir adım olduğunun açık bir göstergesi. Çinli teknoloji devinin globaldeki toplam çalışan sayısının yüzde 50’sini ar-ge departmanı oluşturuyor. Şirket olarak asıl hedefimiz teknoloji devinin Türkiye’de fiziki yatırım yapması. Bu yatırımın gerçekleşmesi halinde ilk iki yılda 200 kişiye istihdam sağlamış olacağız. Bunun yanında Türkiye, şirketib Avrupa’da ve yakın coğrafyada üretim merkezi olacak” şeklinde konuştu.

H3C Türkiye Ülke Müdürü Mr. Zhao Long da, “Türkiye pazarına girmeden önce birçok firmayı araştırdık. Yaklaşık 6 aydır bir dizi projeyi birlikte yürütüyoruz. Türkiye, teknoloji yatırımları için doğru bir ülke. Satış ve pazarlama ağımız Çin dışında Japonya, Tayland, Pakistan, Kazakistan, Rusya, Malezya ve Türkiye’de mevcut. 2020’nin ilk altı ayında Türkiye hem ciro hem de satış ağı konusunda bu ülkeleri geride bıraktı” dedi.