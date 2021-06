Yapay zeka kodlama maratonuyla gençlere destek

Turkcell, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği iş birliği ve AstraZeneca’nın desteğiyle düzenlenen sağlık alanındaki yapay zeka hackathonu Medathon tamamlandı. Türkiye’de sağlık bilimleri ve mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri bir araya getiren yarışmaya 31 farklı üniversiteden katılım gerçekleşti. Beş gün süren Medathon’da başarılı modeli geliştiren 3 takım ödüllendirildi.

Eğitim alanında farklı projelere imza atan Turkcell, gençleri desteklemeye devam ediyor. Türkiye’de ilk kez sağlık ve mühendislik öğrencilerinin bir araya geldiği belirtilen sağlık alanındaki yapay zeka hackathonu Medathon’da geleceğin teknolojilerini geliştiren gençler yarıştı. Turkcell, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği iş birliği ve AstraZeneca’nın desteğiyle düzenlenen Medathon’da mühendislik ve sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin yapay zeka konusundaki farkındalığı artırılarak, yeni nesil sağlık projelerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Medathon ile ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Geçtiğimiz yıl dünyayı etkisi altına alan pandemi ile sağlık sektöründeki insan kaynağının ve teknolojinin kritik rolünü bir kez daha gördük. Bu doğrultuda dünyada ve Türkiye’de önemi her geçen gün artan ve gelecekte günlük hayatın sıradan bir parçası olacak yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesine yönelik birçok projeyi destekliyoruz. Sağlıkta Yapay Zeka Medathonu da bunun güzel örneklerinden biri oldu. Gençlerimiz de bu yarışma ile geleceğin sağlık teknolojilerine ışık tutacak birçok önemli projeye imza attı. Hedefimiz bugün olduğu gibi gelecekte de geliştireceğimiz inovatif çözümlerle ülke insanımızın hayatına değer katmak olacak" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise şöyle konuştu: “Tıp, bilimsel zeminin eklektik ve bütüncül kesişme noktasıdır. Teknoloji ve sağlık her yüzyılın değişmez bileşenleridir. Üniversitemiz Teknotıp kulübü bilimsel her alanda olduğu gibi Medathon’un gerçekleşmesinde de önemli bir görev üstlendi. Üniversite olarak bu şekilde geleceğimize ışık tutacak organizasyonlara katkı vermekten her zaman mutluluk duyduk ve destek vermeye devam edeceğiz".

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış Medathon hakkında şunları söyledi: “Şirket olarak, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Çalışmalarımızı süreklilik ve iş birliği içinde yürütüyor, gerçekleştirdiğimiz projelerle topluma fayda sağlıyoruz. Yeni nesil teknolojilerle sağlık uzmanlığını buluşturan bir projede koşulsuz destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gençleri ve dijital dönüşümü destekleyen iş birlikleri ve projelerimize devam edeceğiz".

Turkcell mühendislerinden mentorluk

Yarışmanın konusu bilek X-Ray grafilerindeki anomalileri tespit eden bir yapay zeka modeli geliştirme olarak belirlendi ve bu hedef için 10 farklı takım oluşturuldu. Oluşturulan her takıma Turkcell’in yapay zeka ekibinde çalışan mühendisleri de mentorluk desteği verdi. 31 üniversiteden 250 kişinin başvurduğu yarışmaya katılan öğrenciler arasından yapay zeka destekli modeli geliştiren ilk üç takıma ödüller verildi.