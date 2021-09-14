Asfalt Çalışmaları ile Silivri Köşe Bucak Yenileniyor

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı koordinesi ile yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Yeni Mahalle, Gümüşyaka, Büyükçavuşlu ve Çanta Mahallesinde bulunan sokak ve caddelerde yol bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde sürdürülen yol yapımı, parke taşı, prestij yol, dönel kavşak, tretuvar ve çevre düzenleme faaliyetlerini inceleyerek bölge esnafı ve vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “YENİLEME ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Silivri genelinde devam eden asfaltlama ve yenileme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivrili hemşehrilerimize ‘Silivri sadece çarşı meydanından ibaret değildir. Silivri’yi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz.’ demiştik. Bu doğrultuda ilçe genelindeki mahallelerimizde yıllardır ihmal edilen, sürekli ertelenen kronik sorunları çözmeye devam ediyoruz. Bunların başında da eski, bakımsız ve asfaltsız yollar, kaldırımlar geliyor. İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ, Türk Telekom ile birlikte koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde birçok cadde ve sokağımızı yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 esasına göre yaptığımız çalışmalara katkılarından dolayı bütün mesai arkadaşlarımıza ve İBB ekiplerine teşekkür ediyorum.” dedi.

DEVAM EDEN ASFALTLAMA VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

PİRİ MEHMET PAŞA MAHALLESİ: Sanatkârlar Caddesi, Atatürk Caddesi, Hüseyin Tufan Caddesi, Piri Paşa Sokak, Cumhuriyet Caddesi asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları, Marina Caddesi asfalt ve tretuvar çalışmaları devam etmektedir.



Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021, 17:12

BÜYÜKÇAVUŞLU MAHALLESİ: Büyükçavuşlu Caddesinde asfalt kazıma çalışması tamamlandı. Yeni asfalt dökümü, kaldırım imalatı, bakım ve onarım çalışmalarına başlanıyor.ÇANTA MAHALLESİ: Çağdaşkent Sitesi Mevkii Cebir Sokak ve Kıymet Caddesi asfaltlama ve kaldırım imalatına yönelik çalışmalar devam etmektedir.SELİMPAŞA MAAHALLESİ: İskender Özcan Caddesi asfaltlama çalışması tamamlandı. Halaskar Gazi Caddesinde kazıma işlemleri tamamlandı. Asfalt dökümüne başlanacak.MİMARSİNAN MAHALLESİ: Alipaşa Caddesinde tamamlanan asfaltlama çalışmalarının ardından yön işaretleme çalışmalarına başlandı. Atasoy Caddesi üzerinde yağmur suyu kanal ve ızgara temizlik ve tamir işlemleri devam ediyor.GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ: Çanakkale Caddesi kaldırım imalatları bitti. BEDAŞ tarafından yürütülen çalışmasının ardından asfaltlama yapılacak. Fatih Caddesi ve Piri Reis Caddesinde asfalt kazıması yapıldı. Prestij tretuvar ve asfaltlama yapılacak.