Başkan Yılmaz: “Anında Müdahale Ettik”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, karla mücadele çalışmalarında son durum değerlendirmesi yapmak üzere Afet Koordinasyon Merkezinde toplantı düzenledi. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünden oluşturulan Karla Mücadele Ekibi yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, 13 Şubat-16 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından harekete geçerek 13 Şubat gecesi sahaya çıktıklarını belirten Başkan Yılmaz, tüm imkânların seferber edildiği bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Kar yağışı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 24 saat yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, vatandaşlardan gelen 466 talebin yerine getirildiğini kaydetti.

BAŞKAN YILMAZ: “84 ARAÇ 475 PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ”

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Olumsuz hava koşullarının etkileri minimize etmek adına mesai arkadaşlarımızla beraber 7/24 prensibiyle vardiyalı olarak Silivri’ye hizmet ediyoruz. 35 mahallemizde yaşanan olumsuzluklar minimum seviyede. Bütün ana arterler açık, bütün köy yollarımız açık, bütün ara sokaklarımız açık. Kar yağışının başlaması ile birlikte tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyoruz. Hafta sonu Ortaköy, Kavaklı, Kadıköy, Gazitepe, Akören, Beyciler ve Çayırdere mahallelerimizi ziyaret ettik. Mahalle muhtarlarımız ve ilgili kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz.

Hem Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem de Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ile uyumlu bir şekilde hareket ederek Silivri’de yaşanan bütün olumsuzlukları kaldırıyoruz.

Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda, tüm olumsuzluklara ve taleplere anında müdahale ediyoruz. Araç ve personel sayımızı artırdık. 84 araç ve 475 personelimizle sahadayız.

Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Mecbur kalmadıkları sürece araçlarını kullanmasınlar ve acil bir durumda 444 2047 telefon numarasından bizlere ulaşsınlar.” dedi.

466 İHBAR ÇÖZÜME KAVUŞTU

Silivri Belediyesi ekipleri, 16 Şubat sabahına kadar yapılan kar temizliği çalışmaları ve buzlanma risklerine ilişkin 1250 ton tuz kullandı. 466 ihbarı değerlendiren ekipler, yolda mahsur kalan 53 araç ile birlikte 76 vatandaşı kurtarırken, ikameti yaşama elverişsiz olan 2 vatandaşın Silivri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı konaklama binasına ulaşımını sağladı. 4 adet ağaç devrilme vakasına müdahale edilirken, 6 vatandaşa iaşe yardımı yapıldı.

Diğer yandan, aç kalma ihtimallerini gözeterek sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, 1100 kg mama ile besleme yaptı. Ayrıca İletişim Merkezine gelen 23 talep değerlendirilerek, kısıtlama ve kar yağışı nedeni ile evlerinden çıkamayan 23 vatandaşın ilaç, ekmek ve bazı temel ihtiyaçları karşılanarak adreslerine teslim edildi.