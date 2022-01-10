Başkan Yılmaz Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazeteciler haber alma ve yayma özgürlüğünün sağlanması, kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi ifa etmektedir. Gazeteciler toplumların gözü, kulağı, sesi ve vicdanıdır. Gazetecilik bir meslek olmakla birlikte aynı zamanda vasıf ve niteliği itibariyle önemli bir kamu hizmetidir. Topluma doğru bilginin tarafsız bir şekilde yansıması da gazetecilerimiz sayesinde olmaktadır. Zor şartlar altında dahi olsa, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri binbir emek ve hassasiyetle vatandaşlarımıza ulaştıran kıymetli gazetecilerimizin gayretleri takdire şayandır. Gazeteciler, demokrasimizin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale olacaktır.’ sözü, gazeteciliğin Cumhuriyet ve demokrasi için ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

Bu duygularla, gecesini gündüzüne katarak yazılı, görsel ve işitsel medyada mesleğini layığıyla yerine getiren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal eden kıymetli basın mensuplarımızı da saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyorum.”