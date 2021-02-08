Başkan Yılmaz: “Yaptıkları Doğru Değil!”

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla meclis salonunda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıda 12 gündem maddesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Gündem konularına ilişkin konuşma yapan Başkan Yılmaz, borç ödemeleri, parsel takasları, 50.Yıl Sağlık Ocağı ve sahil bölgesi imar planları ile ilgili bilgiler verdi.

“60 TRİLYON BORÇ ÖDEDİK”

Borçlanma yetkisinin yer aldığı 5. gündem maddesine yönelik konuşan Başkan Yılmaz, “Belediyenin ihtiyaçları halinde 20 Milyon TL borçlanabilmemiz için yetki alıyoruz sizden. Oy birliği ile onay verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz 2019 yılında ve 2020 yılında da bu yetkiyi vermiştiniz. Belediyenin hizmetlerini sürdürebilmemiz için kaçınılmaz olan bazı borçlanmalar yapılabiliyor. Allah’a şükür ne 2019’da ne de 2020 yılında tek kuruş borç kullanmadık ve faiz ödemedik. Bununla birlikte bir önceki yönetimden bize kalan borçların tamamını ödemiş durumdayız. İşçi borçları, müteahhit borçlarımızı... Bu pandemi şartlarında, bu ekonomik olumsuzluk ortamında, kaba bir toplamla 60 Milyon yani 60 Trilyon bir borç kapaması yaptık. Umarım çok olağanüstü şeyler yaşanmaz ülkemizde, biz de bu yetkiyi kullanmayız diye düşünüyorum.” diye konuştu.

“BİR METREKARE YERİMİZ YOK!”

9.maddede yer alan Piri Mehmet Paşa Mahallesi 223 ada 1 parsel ile mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Kavaklı Mahallesi 313 ada, 1 parselin takası hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Piri Mehmet Paşa Mahallesinde eski festival alanı olarak bilinen bölgede 4.000 m2’ye yakın olan alanla, Garden Et Lokantasının arka kısmında kalan Kavaklı Mahallemizdeki mülkiyeti belediyemize ait 6.800 m2 bir alanın trampa yönetimi ile takas edilmesi… Silivri merkezinde sosyal donatılarla ilgili birçok alana ihtiyacımız var. Kültür, sanat, spor, sağlık ama maalesef merkezdeki alanların ne kadar sınırlı olduğunu biliyoruz. Sahildeki 50. Yıl Sağlık Ocağının yapımı ile ilgili bile şuan Kumluk Mevkiinde 150 m2 bir yer arıyoruz. Belediyemizin verebileceği 150 m2’yi bırakın 1 m2 bile yeri yok. Bu 3.850 m2 alanla, esasında Garden arkasındaki 6.800 m2’nin takası için mülk sahibi ile görüşme yaptık. Piramit çay bahçesinin arkasında otopark olarak kullanılan bu alanı Silivri Belediyesine, Silivri halkına kazandırmış olacağız. Emeği geçen teknik çalışma arkadaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yakında trampa işlemini gerçekleştirmiş olacağız.”

“VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM”

50.Yıl Sağlık Ocağının durumuyla ilgili bilgiler vererek konuşmasına devam eden Başkan Yılmaz, “Silivri deprem riski taşıyan, her gün depremle gündeme gelen bir ilçe. Bu sebeple vatandaşlarımıza diyoruz ki; kentsel dönüşüm yapın. Eski binalarınızı yıkın, yenilerini yapın. Bunu derken bizim belediye olarak çürük binaların içerisinde oturmamız söz konusu olamaz. Ek hizmet binamızın karot testlerini aldırdık. Deprem yönetmeliğine uygun bir yapı değil. 99 depreminden önce yapılan bir bina ve karot testleri kötü geldi. Orada bulunan müdürlüklerimizin, faaliyetlerini başka yerde yapmaları için orayı hızlı bir şekilde boşaltacağız. Ama orada, sağlık ocağındaki hekimlerimiz ‘Haklısınız başkanım. Doğru söylüyorsunuz.’ demekle birlikte, ‘Ama biz buradan çıkamayız’ gibi bir koşul öne sürüyorlar. Orada bir deprem olduğunda bir mesai arkadaşımızı veya sağlık ocağına giden bir yakınınızı kaybederseniz ne hissedersiniz? Bunun bir telafisi olabilir mi? 2 aylık bir tebligat süresi verdik. Oradaki hekimler, kendilerinin üretmesi gereken çözümü Silivri Belediyesinden bekliyorlar. Elimizde buna uygun yer olmadığını, Sağlık Bakanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile bu durumu çözmeleri gerektiğini ifade ettim. Sağlık ocaklarındaki hekimlerin buraları kiralayarak ticari mantıkla işlettiklerini biliyoruz. Biz oradaki 5 tane doktor arkadaşın faaliyetini değil, Silivri’deki tüm vatandaşlarımızın can güvenliğini düşünmek zorundayız. O sebeple çok hızlı bir şekilde kendilerine yer bulmalarını, yer bulma noktasında kendilerine de yardımcı olacağımız ifade etmek istiyorum. Sağlık ocağına giden vatandaşlarımıza bir şikâyet dilekçesi sunarak, ‘Belediyeyi şikâyet edin, belediye bizi buradan çıkarıyor’ mantığı ile hareket ediyorlar. Yaptıklarının doğru olmadığını buradan kendilerine ifade etmek istiyorum.” diyerek tepki gösterdi.

MERKEZ SAHİL BÖLGESİ PLANLARINDA DÜZENLEME

Meclisin 10’ncu maddesi olarak, “Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporu.” görüşüldü. AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyon Başkanı Celalettin Yazıcı tarafından komisyon raporu okundu. Raporda, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2021 tarih ve 8 sayılı kararı doğrultusunda üst ölçekli plan ile uyumlu, gerçekleştirilebilir bir plan kurgusu oluşturularak hazırlanan, Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” açıklaması yer alırken, söz konusu madde oy birliği ile kabul edildi.

YILMAZ: “BÜYÜKŞEHİR’DE YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tabi ki bu önemli bir gündem maddesi. Belediyemize bir kısım düzeltmeler yapılması şartıyla iade edilmişti. Bunları da şehrin menfaatleri doğrultusunda, üst ölçekli planlara da uyarak düzelttik. İnşallah hızlı bir şekilde de Büyükşehir Belediyesinden geçer temennisini söylemek istiyorum.” diye konuştu. Kentsel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlar için gayret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Taşkın alan sebebiyle yapı yasaklı planları değiştirerek Ocak ayında meclisten oy birliği ile geçirdik. Sahil bölgesi de bu ayki Büyükşehir meclisimize yetişir mi bilemiyoruz ama yetişmese bile önümüzdeki ay bunu yakinen takip etmek durumundayız. Çünkü kentsel dönüşümü arzulayan fakat taşkın alanda kalması münasebetiyle eski binasını yıktığında yerine yenisini yapamayacak vatandaşımıza hesap vermek durumunda kalırız. Onun için Büyükşehir’deki meclis üyelerimizle beraber bunun sıkı takipçisi olalım. Taşkın alan bölgesinde oturan ve kentsel dönüşüm arzulayan vatandaşlarımızla bir toplantı yapacağız. Konuyla ilgili bilgilendireceğiz ki, proje ve etütlerini hazır hale getirsinler. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, meclis görüşmelerinin ardından toplantıyı sonlandırdı.

OYLANAN GÜNDEM MADDELERİ ŞU ŞEKİLDE:

1 - Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

2 - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

3 - Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

4 - Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tahsisi yapılan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parsel üzerinde bulunan New Center Alışveriş Merkezindeki mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 32 ve 33 nolu bağımsız bölümlerin tahsis süresinin uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

5 - Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için borçlanılması ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

6 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1546 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

7 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 5878, 5951, 5952, 5879 ve 5882 parselde kayıtlı 3 adet ayrı binanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

8 - Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 303 ada, 113 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

9 - Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi,223 Ada, 1 parsel ile mülkiyeti belediyemize ait olan Kavaklı Mahallesi, 313 ada, 1 parselin takası veya Kavaklı Mahallesi, 313 Ada 1 Parselin satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

10 - Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

11 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklarının isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

12 - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2021 mali yılında uygulanmak üzere revize edilen ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi