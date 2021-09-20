Bravo Erkan Muhtar

Köylerde (bana göre hala köy) bulunan ihtiyaç sahiplerini engelli, muhtaç, yaşlı vs. tespit ederek bu kişilerin devlet desteğinden yararlanmasına yardımcı olmaktan tutun, salgın hastalıklar gibi bulaşıcı ve kritik hastalıklara sahip kişileri vakit kaybetmeden sağlık kurumlarına bildirmek, buna benzer birçok konu.

Sizi, Değirmeköy Muhtarı Erkan Varol ile tanıştırmak isterim. Kendisi bu göreve layık bir muhtarımız. Köye, Özel Aktif Çağrışım özel eğitim rehabilitasyon merkezi olarak engelli vatandaşlarımızı ziyarete gittiğimizde, kendisi bizzat eşlik edip bize yardımcı olması, görevlerini layıkıyla yapıldığını görmemiz bize onur ve gurur oldu.

Yine mavi kapak toplamasının sebebini sorduğumuzda "Amacımız bir kişi dahi olsa ona el ayak olabilmemiz için, bir tekerlekli sandalye alabilmemiz için" demesi çok değerliydi...

Chenay Kobak