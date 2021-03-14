Elektrik kesintileri sürüyor

15 MART 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah FULYA, HAZAR, KIBLE, PAMUKOVA, SELANİK, TANTAVİ, ÇİZGİ sk / SELİMPAŞA mah 2080., 5002., 5006., 5007., 5008. sk bölgelerinde 15/03/2021 02:00:00 - 15/03/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAZAR sk / SELİMPAŞA mah 2081., 5001., 5002., 5003., 5006., 5007., 5008., 6093. sk bölgelerinde 15/03/2021 02:45:00 - 15/03/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALIÇ, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, CANİK, DENİZCİ, DENİZKENT, ERGUVAN, ERGÜL, FERMAN, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KÖKLÜ, LİMON, NECATİ KALFA, NENE HATUN, PLATO, REŞİT, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SANSAR, SAVCI BEYLER, SEFALI, SÜMEYYE, SİTE, TANZİM, TAÇ, TERAKKİ, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VEFAKAR, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ÇAY, ÇELİKLER, ÖNCÜ, ÖNER, İDEAL sk bölgelerinde 15/03/2021 09:00:00 - 15/03/2021 10:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, KİRİŞHANE, PİRİ REİS, UZUNOĞLU, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 15/03/2021 09:30:00 - 15/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ATAYOLU, BALSUYU, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, ERGÜL, KORHAN, SÜMEYYE, ULUBATLI sk bölgelerinde 15/03/2021 10:00:00 - 15/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALIÇ, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, CANİK, DENİZCİ, DENİZKENT, ERGUVAN, ERGÜL, FERMAN, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KÖKLÜ, LİMON, NECATİ KALFA, NENE HATUN, PLATO, REŞİT, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SANSAR, SAVCI BEYLER, SEFALI, SÜMEYYE, SİTE, TANZİM, TAÇ, TERAKKİ, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VEFAKAR, VESİLE, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ÇAY, ÇELİKLER, ÖNCÜ, ÖNER, İDEAL sk bölgelerinde 15/03/2021 15:00:00 - 15/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 MART 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3050., 3051., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3118., 3124., ADNAN MENDERES sk bölgelerinde 16/03/2021 01:00:00 - 16/03/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ERYILMAZ, GÜR, MAVİGÖK, MECLİS, SİYAMİ KÖYLÜ sk bölgelerinde 16/03/2021 09:00:00 - 16/03/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, CELAL BAYAR, DOĞU, DUTBAHÇESİ, GARANTİ, HIDIRELLEZ, KURABİYE, KURUÇAY, KİLİT, MADENÖZÜ, POSTANE, YAMAÇ ÇIKMAZI, ÇAKMAR, İNCESU, İSKENDER sk bölgelerinde 16/03/2021 09:30:00 - 16/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 MART 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, DURU, DİCLE, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KERMES, KINA, KINALI, KIZILÇAM, MORLALE, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YUDUM, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 17/03/2021 09:00:00 - 17/03/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, AĞABABA, CELAL BAYAR, DUTBAHÇESİ, KURABİYE, KURUÇAY, KİLİT, POSTANE, ÇAKMAR, İNCESU sk bölgelerinde 17/03/2021 09:30:00 - 17/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.