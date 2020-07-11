Kesintilere dikkat ! 7 saat sürecek

12 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
13 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
SİLİVRİ MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, BİLİM, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, OKTAR, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEVFİK FİKRET, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ÇİLOĞLU, ÖZGÜVEN, İNKILAP sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.