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Kesintilere dikkat ! 7 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. genel müdürlüğü, Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında Yatırım programı kapsamında elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Gümüşyaka, Değirmenköy, Çanta, Çeltik, Yolçatı, Büyükçavuşlu ve Semizkumlar mahallelerinde 7 saat sürecek olan kesintilerin detayları haberimizde…

Kesintilere dikkat ! 7 saat sürecek

12 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

SİLİVRİ MERKEZ- FEVZİPAŞA mah / İSMETPAŞA mah / GÜMÜŞYAKA mah / BALABAN mah / SANCAKTEPE mah / ÇELTİK mah / YOLÇATI mah / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah / SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

SİLİVRİ MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, BİLİM, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, OKTAR, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEVFİK FİKRET, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ÇİLOĞLU, ÖZGÜVEN, İNKILAP sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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