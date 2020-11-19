Kıyı Balıkçılığı Destek Müracaatları Başladı

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede “Kıyı Balıkçılığı Destekleri için Başvurular 18 Kasım 2020 Tarihinde Başlamış Olup Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2020, destekleme 10 Metreden Küçük(10 Metre Hariç) Balıkçı Teknelerini Kapsayacaktır. Desteklemeden Tebliğ Yayım Tarihi Olan 18 Kasım 2020 Tarihi İtibari ile Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine Sahip ve Ruhsat Son Geçerlilik Tarihi Tebliğ Yayım Tarihi İtibariyle Güncel Olan Balıkçı Tekneleri Faydalanabilecektir.”

Destekleme Ücretleri:

0-4,99 Metre 750 TL

5-7,99 Metre 1.000 TL

8-9,99 Metre 1.250 TL

Başvurular: Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Ek Hizmet Binası