Silivri ADD’den ağaç dikme projesi

Atatürkçü Düşünce Derneği Silivri Şubesi’nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu ağaçlandırma projesi kapsamında ilk ağaçları bugün dikilmeye başlandı.

Silivri ADD’den ağaç dikme projesi
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HABERİN GALERİSİ
Silivri ADD’den ağaç dikme projesi

Silivri ADD’den ağaç dikme projesi

ADD Silivri Şube Başkanı Nilgün Karataş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir!” sözünden hareketle başlattıkları proje ilgili tüm düzenlemelerin bahar aylarında bitirip ilçemize kazandırılan çamlık alanın açılışını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ağaç dikimine fiilen katılan Karataş, bu proje kapsamında, sürece katkı sunan başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere, Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Bıçak’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve dernek üyelerine teşekkürlerini iletti. Derneğe cüzi bir miktar bağış yaparak bir ağaç sahiplenmek isteyen vatandaşlara da derneğin Facebook ve Instagram hesaplarına mesaj atarak yetkililerle iletişime geçebileceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 14:34
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