Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ağaç dikimine fiilen katılan Karataş, bu proje kapsamında, sürece katkı sunan başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere, Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Bıçak’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve dernek üyelerine teşekkürlerini iletti. Derneğe cüzi bir miktar bağış yaparak bir ağaç sahiplenmek isteyen vatandaşlara da derneğin Facebook ve Instagram hesaplarına mesaj atarak yetkililerle iletişime geçebileceklerini belirtti.Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 14:34
Silivri ADD’den ağaç dikme projesi
Atatürkçü Düşünce Derneği Silivri Şubesi’nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu ağaçlandırma projesi kapsamında ilk ağaçları bugün dikilmeye başlandı.
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