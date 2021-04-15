Silivri Belediyesi İftarlık Sıcak Yemek Dağıtıyor

Silivri Belediyesi, koronavirüs önlemleri sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara ve geçim sıkıntısı yaşayan ailelere yönelik iftarlık sıcak yemek dağıtımına başladı.

Silivri Belediyesi ERYAP Aşevinde üretilen yemeklerin dağıtımı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen kişi ve ailelere mobil ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Sıcak kalabilmesi için özel kutularda taşınan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikamet ettikleri adreslerde teslim ediliyor.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan mağduriyetleri en aza indirebilmek amacıyla gayret ettiklerini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Mübarek Ramazan ayı bizlere paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. İçerisinden geçtiğimiz süreç yardımlaşmaya daha fazla önem vermeyi gerektiren bir süreç. Bu anlayışla aşevimizde ürettiğimiz ve dağıtımına başladığımız sıcak yemekler, Silivri’de ihtiyaç sahibi olan her vatandaşımızın kapısına kadar ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor.” dedi.

Başkan Volkan Yılmaz’ın talimatıyla gerçekleştirilen iftarlık sıcak yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca her gün devam edecek.