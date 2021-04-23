Silivri Belediyesinden 23 Nisan’a Özel Etkinlikler

Silivri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak başlayan etkinlikler, belediye binasının bahçesinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çocuklarla buluşması ile devam etti. Etkinlikler esnasında 23 Nisan’ın öneminden bahseden Başkan Yılmaz “Atatürk’ün çizdiği ufka bakarak; çok okuyan, çok çalışan, ahlaklı ve vicdan sahibi çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzda yaşayan tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum.” dedi.

ETKİNLİKLER ATA’YA SAYGI İLE BAŞLADI

23 Nisan etkinlikleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Pendemi koşulları gözetilerek; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi parti temsilcileri ve STK Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

23 NİSAN SİLİVRİ’DE COŞKUYLA KARŞILANDI

23 Nisan coşkusunun kente yayılması için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Silivri Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi. Kısıtlamalar nedeniyle 23 Nisan’ı evinde karşılayan vatandaşlar için sokak sokak dolaşan belediye araçları, hoparlörlerden Silivrililere 23 Nisan şarkıları ve marşları dinletti. Şarkılara alkışlar eşliğinde balkonlarından katılan vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

101 BALON GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Silivri Belediyesi binası bahçesinde, koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak küçük bir etkinlik düzenlendi. Törende; TBMM’nin 101. kuruluş yılına istinaden, çocuklar tarafından gökyüzüne 101 adet balon bırakıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz etkinliğe katılan çocuklara, içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı ile birlikte hikâye kitaplarının da yer aldığı paketler hediye etti. Başkan Yılmaz, mutlulukları gözlerinden okunan çocukların bayramını kutladı. Etkinlik, Başkan Volkan Yılmaz’ın çocuklarla fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

BAŞKAN YILMAZ, VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KOLTUĞUNU DEVRETTİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Piri Mehmet Paşa İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Esila Çakı’ya koltuğunu devretti. Öğretmen Şule Batak’ın moderasyonuyla video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede; Başkan Volkan Yılmaz, Esila’ya belediye başkanı olarak yapmak istediği ilk üç icraatının ne olduğunu sordu. Esila ise; hayvanlar için mama noktalarının sayılarını artırmak, önemli günler için şenlikler düzenlemek ve engelliler için hem yeni okullar açmak hem de onların hayatlarını kolaylaştırmak olacağını söyledi.

Konuşmasına devam eden Esila, Başkan Yılmaz’a koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları, sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetleri ve önümüzdeki günlerde çocuklar için yapılması planlanan projeleri sordu. Esila’nın sorularını yanıtlayan Başkan Yılmaz, pandemi sürecinde tüm kurumlar ve vatandaşlar olarak başarılı bir sınav verdiklerini belirterek; Silivri’nin İstanbul’da salgının en düşük yaşandığı ilçelerden biri olduğunu ifade etti. Silivri’de bulunan hayvan barınağında sokak hayvanlarının hastalıklarının tedavisi ve rehabilitasyonlarının yapıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarla hayvanların besleneceği mama noktalarının sayısının artırılacağını vurguladı. Çocuklarla ilgili planlanan projeler hakkında da konuşan Başkan Yılmaz, “Biz havuzlar, kültür merkezleri, parklar, kapalı spor salonları yapabiliriz ama bu yaptıklarımızın hepsinin beton yığınından daha ileriye geçmesi ve yaşaması için, içerisine bir ruh katabilmek için ve sonraki nesillere daha geliştirilerek devredilmesi için en önemli unsurun gençler ve çocuklar olduğunu söyledik. Bütün yatırımlarımızı çocuklarımız için yapıyoruz. 5 köy okulumuzda yeni kütüphaneler, tiyatro salonları ve bilgisayar odaları hizmete sunduk. Kapalı yüzme havuzu, spor sahaları ve parklar inşa ettik. Çocuklarımız salgın sürecinin bitmesinin ardından sunduğumuz hizmetlerden doyasıya yararlanabilecek. Pandemi şartları nedeniyle çok bir araya gelemiyoruz ama çocuklarımız şunu bilsinler ki; biz Silivri Belediyesi olarak yaptığımız insan odaklı çalışmalara çocuklarımızı, gençlerimizi koyuyoruz.” dedi.

Konferans sırasında 23 Nisan’ın önemine değinen Başkan Yılmaz, “Çocuklarımızı geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ederken; koyduğu ufuk çizgisini bir adım daha öteye taşıyacak, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak yegâne unsurun çocuklar olduğunu, gençler olduğunu biliyordu. Bu nedenle 23 Nisan’ı çocuklara, 19 Mayıs’ı da gençlerimize armağan etti. Bundan 101 yıl önce İlk Meclisin emperyalizme karşı açılışı; onurlu bir mücadelenin hem Türkiye’ye hem de bütün dünyaya ilan edilmesiydi. 23 Nisan 1920’de dualarla açılan TBMM, Türk’ün bağımsızlık mücadelesinin işareti, hür doğup gür yaşayacağımızın, bize vurulan zincirleri kıracak güçte olduğumuzun en büyük göstergesiydi. Atatürk’ün çizdiği ufka bakarak; çok okuyan, çok çalışan, ahlaklı ve vicdan sahibi çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzda yaşayan tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum.” dedi.

Video konferans, Esila’nın Silivri Belediye Başkanlığı görevini kendisine veren Başkan Yılmaz’a teşekkür etmesinin ardından sona erdi.

23 NİSANA ÖZEL ONLİNE KONSER

Diğer yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Eğitmen Erdoğan Eren öncülüğünde çocuklar için online bir konser düzenlendi. 23 Nisan’a özel şarkı ve marşların seslendirildiği konser, Silivri Belediyesinin Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.