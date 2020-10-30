Silivri Belediyesinden 29 Ekim Özel Dinletesi

Pandemi sebebiyle kısıtlı katılım ve etkinliklerle gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Silivri Belediyesi tarafından 29 Ekim Özel Dinletisi yapıldı. Trakya Oda Orkestrasının sahne aldığı programda pandemi tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Sosyal medya platformunda canlı yayınlanan dinleti Önder Yılmaz Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Dünya klasiklerinin yanı sıra 29 Ekim coşkusuna yönelik performans sergileyen orkestra büyük beğeni topladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, etkinliğe bizzat katılarak sanatçıları tebrik etti.

BAŞKAN YILMAZ: “CUMHURİYET HEPİMİZİN ŞEREF SİMGESİDİR”

Dinleti öncesi konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Son asrın en çetin, en meşakkatli, en cesaretli ve en imanlı milli mücadelesi Gazi Mustafa Kemal önderliğinde büyük Türk milleti tarafından verilmiştir.” diyerek şunları söyledi: “1919’da Samsun’da yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesi 1923 yılında Ankara'da bir daha sönmemek üzere perçinlenmiştir. Emperyalist güçlere, işgalcilere, Türk milletine pranga vurulamayacağı, Türk’ün esir edilemeyeceği gösterilmiş, Ankara’dan gür bir ses yeni kurulan Türk devletinin yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu haykırmıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin verdiği Milli Mücadelenin taçlanmış halidir. Cumhuriyet hepimizin şeref simgesi, varlık nişanesidir. Cumhuriyet; etnik kökeni, dini inancı, mezhebi ne olursa olsun tüm Türk vatandaşlarımızın ortak paydası, ortak değeri ve hepimizin göz bebeğidir. Şehit ve gazilerimizin de bizlere hem hediyesi hem de emanetidir. Cumhuriyet, cumhurun (halkın) kendi kendisini yönetmesidir. Cumhuriyet, Türk kadınının var oluş hikâyesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabesi’nde, ‘Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.’ derken bu cumhuriyetinin bize miras değil bir emanet olduğunu esasında çok güzel ifade etmiştir. Yine Gazi, ‘Benim en güzel eserim cumhuriyettir.” derken bir cümleyle cumhuriyetin manasını ve muhteviyatını bizlere çok güzel anlatmıştır. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.’ derken de Türk devletinin, Türk milletinin, cumhuriyetin ebed müddet kılınma ülküsünü esasında bize salık veriyordu. İşte bizlere düşen, Türk milletine düşen görev de cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru Türk devletini, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlü bir şekilde inşa etmektir, korumaktır, kollamaktır. Muhtaç olduğumuz kudret de damarlarımızda akan asil kanda mevcuttur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Atatürk’ü ve tüm kurucu kahramanları hasretle, şükranla, minnetle ve rahmetle yâd ediyorum. Tüm Silivrili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet!”

CUMHURİYET OTOBÜSÜ 29 EKİM’E RENK KATTI

Silivri Belediyesi, özel olarak hazırlanan üstü açık otobüsle bayram coşkusu yaşattı. Silivrililer, mahalle mahalle gezen Cumhuriyet Otobüsü’nden çalınan marşlarla Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Atatürk Meydanı’ndan başlayıp Selimpaşa, Ortaköy, Kavaklı, Büyükçavuşlu, Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çanta mahallerinde dolaşan otobüste Silivri Belediye Bandosu tarafından Cumhuriyet marşları çaldı. Vatandaşlar, çalınan marşlara bayraklarla ve alkışlarla eşlik etti.