Silivri Belediyesinden Kadınlara Özel Spor Salonu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçim öncesi sözünü verdiği ve kadınlara yönelik projeleri arasında yer alan Mimarsinan Spor Salonu, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Mimarsinan Mahallesinde bulunan düğün salonunun bakımsız durumdaki alt katı, yenilenerek çok amaçlı spor salonuna dönüştürüldü. İçerisinde koşu bandından egzersiz aletlerine kadar birçok fitness malzemesinin yer aldığı spor salonu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenler gözetiminde hafta için her gün 08.30-17.30 arası açık olacak ve sadece kadınlara hizmet verecek.

BAŞKAN YILMAZ: “HANIMEFENDİLER BAŞIMIZIN TACIDIR”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, verilen sözleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.

“Yola çıktığımız günden itibaren ağzımızdan düşürmediğimiz, hanımefendiler için, çocuklarımız için önemli olan bir projeye daha imza atmanın mutluluğu içerisindeyiz.” diyen Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Pandemi döneminden önce hazır olmasına rağmen salgın hastalık nedeniyle biraz geciken açılışı bugün sizlerle birlikte yapıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi hayatın bütün yükünü omuzlarına almış ve omuzlarında taşıyan dediğimiz hanımefendilere, bu kardeşiniz sizlerin yükünü hafifletmeye geliyor dedik. Ne yaparsak sizlerle birlikte yapacağız dedik. Bu seçimde ipi göğüslememdeki en büyük katkıyı sunan hanımefendilere bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz spor salonu sizler için bir başlangıç. Hanımefendilere yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek. Kültür, sanat ve spora yönelik yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Yüzme havuzumuzun temelini attık. Çocuklarımızın spor yapacağı alanlar demiştik, birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Mimarsinan Mahallemizde hanımefendilerin gelip rahatça spor yapabileceği, günün stresini atabileceği, sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri bir alanı beraberce açıyoruz. Sizler başımızın tacısınız. Ne yaparsak sizlerle birlikte yapacağız diyor, spor salonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

MAHALLELİ KADINLAR İLE BİRLİKTE AÇILDI

Başkan Yılmaz, mahalle sakini kursiyerler tarafından özel olarak yapılan örgü kurdeleyi, yine mahalleli kadınlar ile birlikte açtı. Katılımcılar ile birlikte spor salonu gezilirken, spor aletlerine gösterilen ilgi dikkatlerden kaçmadı.

Soyunma odaları, kıyafet dolapları, tuvaletler ve duş alanları bulunan Mimarsinan Spor Salonunda; plates topları, plates matları, el ağırlıkları, koşu bantları, eliptik bisikletler ve çok yönlü spor aletleri kadınların kullanımına sunuluyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 22:51