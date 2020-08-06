Silivri Belediyesinden Kadınlara Özel Spor Salonu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçim öncesi sözünü verdiği ve kadınlara yönelik projeleri arasında yer alan Mimarsinan Spor Salonu, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Mimarsinan Mahallesinde bulunan düğün salonunun bakımsız durumdaki alt katı, yenilenerek çok amaçlı spor salonuna dönüştürüldü. İçerisinde koşu bandından egzersiz aletlerine kadar birçok fitness malzemesinin yer aldığı spor salonu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenler gözetiminde hafta için her gün 08.30-17.30 arası açık olacak ve sadece kadınlara hizmet verecek.
BAŞKAN YILMAZ: “HANIMEFENDİLER BAŞIMIZIN TACIDIR”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, verilen sözleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.
MAHALLELİ KADINLAR İLE BİRLİKTE AÇILDI
Başkan Yılmaz, mahalle sakini kursiyerler tarafından özel olarak yapılan örgü kurdeleyi, yine mahalleli kadınlar ile birlikte açtı. Katılımcılar ile birlikte spor salonu gezilirken, spor aletlerine gösterilen ilgi dikkatlerden kaçmadı.
Soyunma odaları, kıyafet dolapları, tuvaletler ve duş alanları bulunan Mimarsinan Spor Salonunda; plates topları, plates matları, el ağırlıkları, koşu bantları, eliptik bisikletler ve çok yönlü spor aletleri kadınların kullanımına sunuluyor.Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 22:51