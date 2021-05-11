Silivri Belediyesinden Personele Çifte Bayram

Silivri Belediyesi, belediye personelini ekonomik ve sosyal anlamda desteklemeye devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde yapılan erken maaş ödemesi, promosyon, gıda ve market alışverişi yardımları ile çalışanlar çifte bayram yaşadı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla başlatılan çalışma doğrultusunda; belediyenin personel şirketi Ezgi A.Ş. bünyesindeki 865 çalışanın, her ayın 15’inde ödenen personel maaşları Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarına yatırıldı. Ayrıca personellere bayram öncesinde Ramazan paketleri ve alışveriş kartları teslim edildi.

Diğer yandan 21 Nisan’da bankalar ile yapılan görüşmelerden önemli bir sonuç elde edildi. Bu kapsamda ilk defa 2510 TL tutarındaki promosyon ödemeleri, bayramdan hemen önce çalışanların maaş hesaplarına yatırılmış oldu. Silivri Belediyesinin personel şirketi Ezgi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, banka promosyonlarının belediye çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

PERSONELLERDEN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Sinan Başbuğ, eskiden maaş ödemelerinin 1 ay yapılmadığı dönemler olduğunu ve Başkan Yılmaz göreve geldiğinden beri hiçbir ödemenin aksamadığını belirtirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Zübeyir Bağcı ise maaş promosyonlarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Efrahim Aksever ve Saadettin Dereli ise erken maaş ödemesi ve bayram promosyonlarının şeker gibi geldiğini söyleyerek, sağladığı güzel çalışma ortamı için Başkan Yılmaz’a teşekkürlerini ilettiler.