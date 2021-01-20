Silivri Belediyesine 1 Milyonluk Sıfır Atık Desteği

Silivri Belediyesi tarafından ilçe genelinde ve belediye hizmet binalarında uygulanan Sıfır Atık Projesine yönelik çalışmalar artarak devam ediyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla yürütülen Sıfır Atık Projesini daha etkin hale getirmeyi hedefleyen Silivri Belediyesi, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ekipman başvurusunda bulundu. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın gayretleri ve yapılan değerlendirmelerin ardından 1 Milyon TL değerindeki hibe talebi bakanlık tarafından uygun görüldü.

476 PARÇA EKİPMAN ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan destekle ilçe genelindeki uygun alanlarda ve belediye hizmet binalarında kullanılmak üzere 1000 litre hacimli 53 adet geri dönüşüm konteyneri, 770 litre hacimli 50 adet galvaniz kaplamalı çöp konteyneri, 2 ve 3 hazneli 208 adet iç mekân sıfır atık kutuları, 240 litre hacimli 63 adet plastik konteyner, 770 litre hacimli 95 adet plastik konteyner, 5 ve 7 hazneli 5 adet mobil atık getirme merkezleri, 1 adet 60 ton kapasiteli zemin üstü taşıt kantarı, 1 adet 100 litre / gün kapasiteli kompost makinası olmak üzere toplam 476 parça Sıfır Atık ekipmanlarının alımı gerçekleştirildi.

BAŞKAN YILMAZ: “ATIKLARI DOĞRU DEĞERLENDİRMELİYİZ”

Bakanlık desteğiyle ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Sıfır Atık Projesini çok önemsediklerini ifade ederek, “Geri dönüşümü yapılabilen atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sayın Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yürütülen Sıfır Atık Projesi büyük önem arz ediyor. Bu şunun için önemli; üretiyoruz ama aynı zamanda tüketiyoruz. Tüketim çılgınlığının da arttığı bu dönemde, bizim tüketilen ürünlerden çıkan atıkları doğru anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Sıfır Atık demek; evimizden çıkan veya fabrikalarımızdan, iş yerlerimizden çıkan ve geri dönüşüme döndürülebilecek ürünlerin, katı atık depolama merkezlerinde ilkel bir şekilde depolanmaması demek esasında. Biz bu noktada Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce hazırlık yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza başvuruda bulunduk. Projemiz kapsamında Silivri Belediyesine 1 Milyon lira değerinde bir hibeyi uygun gördüler. Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere bakanlık yetkililerine teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

İBB’YE ATIK AYRIŞTIRMA MERKEZİ TEKLİFİ

Atık Ayrıştırma Merkezlerinin kurulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunarak şöyle devam etti: “Biz bilinçlendirmeden başlayıp, ekonomik olarak da teşvik ederek Sıfır Atığa destek vermeye devam edeceğiz. Temiz bir çevre için, temiz bir doğa için, temiz bir Silivri, temiz bir Türkiye için çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, bir atık getirme merkezi oluşturmak. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesine de seslenmek istiyorum. Silivri’de bir katı atık depolama merkezimiz var. Ama şunu da ifade edeyim, her ilçede veya üç ilçenin ortak noktasında bir Atık Ayrıştırma Merkezi kurulmasını teklif ediyorum. O ayrıştırma merkezinde ayrıştırılan, geri dönüşüme uygun materyallerin oradan çıktıktan sonra ki evsel atıkların katı atık depolama merkezine gitmesini istiyoruz. Büyükşehirle de görüşeceğiz. Biz Silivri’de hem bir ayrıştırma merkezi hem de bir geri dönüşüm merkezini oluşturmak için kolları sıvadık. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz.”