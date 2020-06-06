Silivri Birlik'ten Yılmaz'a "mazot" teşekkürü

Silivri Birlik Otobüsleri Kooperatif Başkanı Bülent Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti. Mazot desteğine dikkat çeken Akbaş, şunları söyledi: "Pandemi süresinde çalıştığımız ve bu süreçte İBB'nin bizlere verdiği destek sürecinde İBB Meclis toplantılarında ve diğer başkanlarımızla yaptığı birebir görüşmelerle virüs döneminde Toplu Taşımaya mazot desteğinin İBB meclisinden geçmesine bizler için ençok katkıyı sağlayan Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz başkanımıza ve IBB Meclisi AKP Grup Başkanımız Tevfik Göksu'ya ayrıca gecesini, gündüzüne katan Mavi Marmara Başkanımız Sayın Ramazan Güler'e SILİVRİ BİRLİK esnafları adına teşekkür ediyorum Silivri Birlik Koop. Bülent AKBAŞ"





OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİYine pandemi sürecinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatları ile ilçede bulunan tüm ticari araçların dezenfektesi yapılmıştı. Silivri Birlik Otobüsleri de bu kapsamda belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor...