Nazım Toker vefat etti

Silivri'nin sevilen esnaflarından Nazım Toker hayatını kaybetti.

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  • 06.06.2020 11:33
  • Güncelleme: ..
Nazım Toker vefat etti
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SHA Silivri Haber Ajansı -

Silivri'de bir dönem yayımlanan Meydan adlı günlük gazetenin imtiyaz sahibi Ayseni Toker'in eşi Nazım Toker, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye giden 44 yaşındaki Toker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazım Toker'in cenazesi bugün (06.06.2020) saat 15:00'de Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nden kaldırılarak  Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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