Nazım Toker vefat etti

Silivri'de bir dönem yayımlanan Meydan adlı günlük gazetenin imtiyaz sahibi Ayseni Toker'in eşi Nazım Toker, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye giden 44 yaşındaki Toker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazım Toker'in cenazesi bugün (06.06.2020) saat 15:00'de Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nden kaldırılarak Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.