Silivri Emniyet ve Asayiş derneği kuruldu

Yıldırım, sosyal medya hesabından kurulan dernekle ilgili olarak “Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi aile olarak genel şiarımız güzel şehrimiz Silivri'ye hizmet etmek ve faydalı olmaktır. Bu doğrultuda yıllardır, spor, eğitim, sağlık, yatırım, sosyal hizmetler gibi şehrimize değer katan her alanda hem şahsi olarak hem şirketlerimiz aracılığı ile maddi ve manevi destek olmaya gayret ediyorum. Çünkü inancımıza göre kişiler er yada geç göçüp gider ancak baki kalacak olan yaşadığı bölgede oluşturduğu hayır halkaları ve geliştirdiği icraatlardır. Emniyet camiasındaki değerli arkadaşlarımızın, büyüklerimizin tavsiye, katkı ve destekleri ile geçtiğimiz ay itibarıyla Silivri Emniyet ve Asayiş Derneği'ni kurmuş bulunmaktayız. Derneğimiz aracılığı ile sivil toplum faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve muhtelif hayırlı işlere imza atmak arzusundayız. Bu istikamette ilk etkinliğimizde kurumsal bağlantılarımızı kullanarak Elginkan Holding/ECA/Serel tarafından 400 adet ramazan kolisini Silivri sosyal hizmetler müdürlüğünden alınan liste doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasına vesile olduk. Dağıtım faaliyeti Derneğimizin ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımı ile yapıldı. Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, Müdür Yardımcısı Ragıp Tunç beyefendilere, tüm emniyet personeline şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ederim. Bunda olduğu gibi bundan sonra ki her faaliyette Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile hareket edeceğiz. Silivri'mize ve hepimize hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla…” ifadelerine yer verdi.