Zabıta Haftası Çelenk Sunma Töreni ile Kutlandı

Silivri Belediyesi, Zabıta Teşkilatının 195’inci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği çelenk sunma töreni ile kutladı. 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törene; Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Zabıta Müdürü Uğur Tozlu ve Silivri Belediyesinin zabıta personelleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören yapılan konuşmalarla devam etti.

TOZLU: “BİZLER EN KALİTELİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN BURADAYIZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu, “Zabıta Teşkilatı yıllar boyunca toplumun huzuru ve mutluluğunun tesis edilmesinde büyük rol almıştır. 195 yıllık mazisinde yardımlaşma, dayanışma, barış ve kardeşlik gibi olmazsa olmaz değerlerimizi bugünlere kadar getirmiştir. Aynı güven duygularıyla, aynı inanç ve azimle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bizler İstanbul’un en huzurlu marka kenti Silivri’de görev yapmanın ayrıcalığı, onur ve gururunu yaşamaktayız. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın destekleri, örnek teşkil eden kararlı duruşu bizlere daha da güç ve kuvvet vermektedir. Amacımız Silivri’ye en iyi şekilde hizmet etmek, en kaliteli hizmeti sunmaktır. İlçemizin her bir ferdinin emrindeyiz. Bizler en kaliteli hizmeti sunmak için buradayız. Eşit, adaletli, hakkı gözeten bir anlayışla; 195 yıllık gurur veren geçmişiyle adına, namına, şanına yakışır bir anlayışla bu üniformayı taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm arkadaşlarıma başarılar diliyor, Zabıta Haftası’nı kutluyorum.” dedi.

SOLAK: “AFET BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALARINIZ BİZİ ONURLANDIRIYOR”

Tozlu’nun ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, “Vatandaşlarımızla belediyemiz arasında köprü vazifesi gören, yaptığı denetimler ve uygulamalarla halkımızın huzurunu sağlamak için 7/24 çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarımızın Zabıta Haftası’nı kutluyorum. Silivri Belediyesi İstanbul’da bir ilki gerçekleştirerek ilçemizde Afet Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Burada görev yapan ve zabıta personellerimizden oluşan arama kurtarma ekiplerimiz akreditasyon eğitimini tamamladı. Şu anda sizler sadece Silivri’de değil, Silivri’nin dışında da yardıma ihtiyaç duyan bölgelerde faaliyet yürüterek mağdur olan insanlarımızın yardımına koşuyorsunuz. Önce İzmir’de yaşanan depremde, ardından Manavgat ve Milas’taki orman yangınlarında, son olarak da Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde çok kıymetli ve çok başarılı çalışmalar yürüttünüz. Bizlere yaşattığınız bu onur için her birinize çok teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.