Bozüyük'te uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.