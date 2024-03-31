Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: 'Yarın sabahtan itibaren bu kentte herkes mutlu yaşayacak'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, verilerin son durumuna ilişkin seçim koordinasyon merkezinde açıklama yaptı. Bozbey, "Bizler bu sabah bu şehirde yaşayan milyonları gülümseteceğiz ve mutlu yaşatacağız diye söz verdik" dedi.

Türkiye’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy sayımları devam ediyor. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi’nden takip eden ve saat başı bilgilendirme yapan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, son verilere dair açıklama yaptı. Oyların yüzde 72’sinin açıldığını belirten Mustafa Bozbey, "5 bin 400 yüz sandık açıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 49.09, Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 37.50. Israrla takip ediyoruz. Hiçbir sandık görevlisinin, hiçbir müşahidimizin, hiçbir hak görevlisinin ya da bina sorumlusunun, bilişim sorumlusunun ayrılmamalarını istiyorum. Çünkü sayımlar daha devam ediyor. Bunlar son derece önemli. Yine avukat arkadaşlarımızın muhtemel bir duruma karşılık mutlaka binaların yakınlarında olmalarını istiyorum. Bazı tek tük de olsa bazı olumsuzluklar duyduk. Sadece büyükşehir değil, Nilüfer’de, Mudanya’da, Gemlik’te, Osmangazi’de, Mustafakemalpaşa’da ve Harmancık’ta seçimi kazanacağız. Bizler bu sabah bu şehirde yaşayan milyonları gülümseteceğiz ve mutlu yaşatacağız diye söz verdik. Yarın sabahtan itibaren bu kentte herkes mutlu yaşayacak. Herkes onurlu bir yaşamı insanca bir yaşamı yoksulluğun olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir yaşamı bu kentte yaşayan herkese armağan edeceğiz. Bizim yarım kalan hayallerimiz vardı. İşte bugün o hayallerimizi tamamladık. Yarından itibaren bu kentte başka bir güne uyanacağız" şeklinde konuştu.