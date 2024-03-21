Bursaspor - Kırklarelispor maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor Kulübü, Kırklarelispor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bursaspor - Kırklarelispor maçının biletleri satışa çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor Kulübü, Kırklarelispor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

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"23 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Kırklarelispor maçı biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı."

Kırklarelispor maçı bilet fiyatları şöyle:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL"