Büşra Çan'dan bronz madalya
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda temsil eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda kadınlar 87 kiloda temsil eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Avrupa Halter Şampiyonası’nda kadınlar 87 kiloda mücadele eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli takım 5 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalyanın sahibi oldu.