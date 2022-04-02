Büyükçekmece'de villaya kumar baskını

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir villaya kumar baskını düzenledi. Baskında 13 kişi gözaltına alındı.

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  • 02.04.2022 15:38
  • Güncelleme: 02.04.2022 21:07
Büyükçekmece'de villaya kumar baskını
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de bir villaya kumar baskını düzenledi. Baskında 13 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece’de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Türkoba Mahallesi’ndeki villayı takibe alan ekipler, çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit edince operasyon düzenledi. Baskında kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve krupiyer gözaltına alındı.

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İçeride yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve POS cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılara toplam 18 bin 190 lira para cezası kesilirken, işletmeci ve krupiyer hakkında adli işlem başlatıldı. w

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