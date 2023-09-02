Çalışmak için İstanbul'a geldi, arkadaşını markette korurken öldürüldü

İstanbul’a çalışmak için gelen genç, bir zincir markette arkadaşını korumak isterken bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden gencin Hakkari’de defnedileceği öğrenildi.

Olay, BİM’in Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Şubesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olarak markete giren Yusuf C.T., bilinmeyen nedenle market çalışanlarından biri ile tartıştıktan sonra ayrıldı. Sonra tekrar markete gelen şüpheli, iş arkadaşını korumaya çalışan Aydın Karay’ı bıçakla karnından ağır yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan 28 yaşındaki genç, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karay’ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akrabaları tarafından teslim alındı. Karay’ın cenazesi defnedilmek üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan anne ve babası Yüksekova’da olan Karay’ın çalışmak için İstanbul’a geldiği ve akrabalarının yanında kaldığı bilgisine ulaşıldı.