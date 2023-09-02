Trendyol Süper Lig: Rams Başakşehir: 0 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Rams Başakşehir sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Rams Başakşehir sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza yayı üzerinde Sokol Çikalleshi, pas vermek isterken savunmandan seken topu tekrar önünde buldu. Bu oyuncunun ceza saha içinde karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kalenin üzerinden kornere çıktı.
53. dakikada sol tarafta topla buluşan Sokol Çikalleshi, Guilherme ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazda tekrar topla buluştu. Çikalleshi’in yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-1
66. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine kadar gelen Joao Figueiredo, verdiği pasta sağ tarafta topla buluşan Philippe Keny, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Konrad Michalak’ın vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kale önü sol tarafında Sokol Çikalleshi önünde kaldı. Çikalleshi’nin yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Yunus Mallı’nın topa vurmaya çalışırken, Leo Duarte’ye yaptığı harekete hakem Atilla Karaoğlan faul kararı verdi.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Cemali Sertel, Mehdi Abeid (Philippe Keny dk. 62), Deniz Türüç (Lucas Lima dk. 46), Berkay Özcan (Emirhan İlkan dk. 90+1), Serdar Gürler, Joao Figueiredo (Efecan Barlık dk. 90+1), Krzysztof Piatek (Dimitris Pelkas dk. 63)
Yedekler: Volkan Baban, Onur Ergün, Daniel Aleksic, Yasin Dilek, Mohammed Fofana
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Konyaspor: Paul Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz (Steven N’zonzi dk. 75), Robert Muric (Marlos Moreno dk. 62), Alexandru Cicaldau (Yunus Mallı dk. 62), Konrad Michalak (Louka Andreasen dk. 75), Sokol Çikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Mehmet Büyüksayar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Gol: Sokol Çikalleshi (dk. 53) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Ousseynou Ba (dk. 43) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Berkay Özcan, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas, Emre Belözoğlu (Başakşehir), Ahmet Oğuz, Bruno Paz (Konyaspor)