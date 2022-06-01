Çan Belediye Başkanı Bülent Öz serbest bırakıldı

'Rüşvet, irtikap ve zimmete para geçirme' suçlamalarıyla gözaltına alınan CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • 01.06.2022 08:37
  • Güncelleme: 01.06.2022 09:17
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz serbest bırakıldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

’Rüşvet, irtikap ve zimmete para geçirme’ suçlamalarıyla gözaltına alınan CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Başkan Öz ve firma çalışanı R.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır” dedi.

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Belediye müdürlerinin de serbest bırakıldığını belirten Avukat Hakan Evirgen, “Yürütülen soruşturma sonucunda Çan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü savcılık tarafından serbest bırakıldı” dedi.

İHA

SHA Editör
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