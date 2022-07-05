Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz denize bırakıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yerli ıstakoz popülasyonunu artırmak için başlattığı proje çerçevesinde 300 adet yavru ıstakoz, 'İyilik Yap Denize At' etkinliğiyle doğaya salındı.

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  • 05.07.2022 20:50
  • Güncelleme: 05.07.2022 21:15
Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz denize bırakıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ve Dardanel firması tarafından yapılan projenin amacı, Avrupa ıstakozu olarak bilinen ve ülkemiz sularında da bulunan yerli ıstakoz türü Homarus Gammarus’un popülasyonunu artırmak. ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesindeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’ne ait Deniz Canlıları Araştırma-Uygulama Merkezi’nde, Prof. Dr. Umur Önal öncülüğünde bir ekip, özel havuzlarda larval aşamadan itibaren yüzlerce yavru ıstakoz yetiştirdi. Türkiye’de ilk kez yetiştirilen ıstakozlar, Gelibolu’da bulunan Dardanel Midye Çiftliği’nin altında Dardanel tarafından oluşturulan özel resiflere salındı. Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın katılımlarıyla gerçekleşen ‘İyilik Yap Denize At’ etkinliğinde, 300 yavru ıstakoz denizle buluştu.

Önümüzdeki yıllarda daha fazla yavru ıstakozun denize salınması ve Dardanel Midye Çiftliği altında oluşturulacak yapay resiflerin katkısıyla ıstakozların doğada hayatta kalma oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

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İHA

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