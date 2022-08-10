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Çanakkale'de eşini öldüren katil zanlısı 'gururlu hissediyor' diye paylaşım yaptı

Çanakkale'de eşini tüfekle öldüren katil zanlısı, sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' diye yaptığı paylaşımda, 'ben namusumu temizledim, herkese duyurulur' dedi.

Çanakkale'de eşini öldüren katil zanlısı 'gururlu hissediyor' diye paylaşım yaptı
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Çanakkale’de eşini tüfekle öldüren katil zanlısı, sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye yaptığı paylaşımda, ‘ben namusumu temizledim, herkese duyurulur’ dedi.

Olay, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak’ta meydana geldi. Dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur’u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer verdi.

İHA
Editör

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