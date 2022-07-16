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Çanakkaleli sporcu Merve Vatan dünya ikincisi oldu

Hollanda'nın Hague kentinde gerçekleşen World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'nda Çanakkaleli genç rüzgar sörfçüsü Merve Vatan dünya ikincisi oldu.

Çanakkaleli sporcu Merve Vatan dünya ikincisi oldu
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Hollanda’nın Hague kentinde gerçekleşen World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası’nda Çanakkaleli genç rüzgar sörfçüsü Merve Vatan dünya ikincisi oldu.

67 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla Hollanda’nın Hague kentinde gerçekleşen World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası’nda Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yaşayan, İÇDAŞ Spor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Merve Vatan, yeniden dünya ikincisi oldu. Dört farklı sınıfta toplam 10 Türk yelkencisinin mücadele ettiği şampiyonada Derin Atakan, Formula Kite Kızlar sınıfında Dünya Üçüncüsü unvanını kazandı. Çanakkale İÇDAŞ Spor Kulübü sporcusu Merve Vatan’ın hocası Onur Yalçın, Merve’nin çok yetenekli ve çok başarılı bir sporcu olduğunu, daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

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Merve Vatan: "Hedefim 2024 olimpiyatlarına katılmak"

Genç sporcu Merve Vatan, yaptığı açıklamasında, "Bu başarıya ulaşmak için çok çalıştım ve neticesinde mutlu oldum. Bir sonraki hedefim Ağustos ayında yapılacak Dünya Gençler Şampiyonasında şampiyon olmak. En büyük hedefim ise 2024 Olimpiyatları’na katılmak" dedi.

Çanakkaleli sporcu Merve Vatan dünya ikincisi oldu
İHA
Editör

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