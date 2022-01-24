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Araçları kar altında kalan vatandaşlar erken kalkıp temizlik yaptı

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece’de vatandaşlar erken saatte kalkıp araçlarını temizledi.

Araçları kar altında kalan vatandaşlar erken kalkıp temizlik yaptı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece’de vatandaşlar erken saatte kalkıp araçlarını temizledi.

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Gece saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerinde duran kar yağışı haftanın ilk gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar, erken saatte kalkıp araçlarını temizledi. Buzlanan camları temizlemek için uğraşan vatandaşlar kameraya yansıdı. İlçede ana arterlerin tuzlanmasıyla araçların ilerlemesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Aracını temizleyen Ömer Çalışır, “Araç buz tutmuştu, bayağı kar vardı. Önce antifiriz su döktüm, açıldı. Temizledikten sonra servise gideceğim” dedi.

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