TBMM Musilaj Araştırma Komisyonu İstanbul’da çalışmalarına başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi’nde 7 ili kapsayacak olan çalışmalara İstanbul’da başladı. Ankara’dan gelen heyetle birlikte bu sabah Yenikapı’da bulunan İSKİ Arıtma Tesisindeki incelemeler sonrası açıklama yapan Komisyon Başkanı Mustafa Demir, “Hedefimiz, İstanbul açısından, Türkiye açısından Marmara’yı bu kirlilikten arındırmak” dedi.
Geçtiğimiz aylarda Marmara denizini kaplayan müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak üzere TBMM tarafından kurulan Müsilaj Araştırma Komisyonu bugün İstanbul’da çalışmalarına başladı. Komisyon, Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak ve gereken önlemleri almak üzere Ankara’dan gelen heyetle birlikte bu sabah Yenikapı’da bulunan İSKİ Arıtma Tesisinde toplandı. Komisyon, Yenikapı İSKİ Arıtma Tesisinde bir araya gelen heyet ilk önce Yenikapı Arıtma Tesisi Projesi alanını inceledi. İncelemeler sonrası proje ile ilgili komisyon üyelerine sunum yapıldı. Sunumun ardından açıklamada bulunan TBMM Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bizim temel amacımızın ileri biyolojik arıtmaya geçilebilmesi olduğunu kaydeden Demir, “Marmara’ya ileri biyolojik arıtmadan sonra oluşabilecek suların denize verilebilmesi veya şehirde peyzajda kullanabilecek su kalitesine ulaşılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hedefimiz bu arıtma tesislerinin yerinde incelenmesi, bundan sonra yapılacak olan çalışmalar var ise onlarla ilgili bilgi sahibi olmak. Netice itibariyle sonuçta değerli arkadaşlarımızla beraber çözümü için bir rapor hazırlayacağız. Oldukça kapsamlı ve teknik bir rapor olacak. Ama çözüm odaklı bir rapor olacak. Bilim insanlarını dinliyoruz. STK’ları dinliyoruz ve alanı izliyoruz. Bu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağız. Yürütmeye takdim edilecek. Hedefimiz, İstanbul açısından, Türkiye açısından Marmara’yı bu kirlilikten arındırmak” dedi.
Musilaj aslında Marmara denizinin görünen bir kısmı olduğunu ifade eden Demir, “Musilaja neden olan alt yapılar var. Alt yapıların en önemlisi denizin bio çeşitliliğini, eko sistemini bozan kirleticiler içerisinde en önemli azot ve fosfor oranının artması. Bunlarda büyük sıkıntılar oluşturuyor. Şimdi ileri biyolojik ile asıl hedefimiz denize azot ve fosforun salınımının önüne geçilmesi. Onunla ilgili buralarda çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.