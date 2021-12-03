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Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Sağanak yağış ile ilgili Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre “Trakya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne çevreleri ile Tekirdağ’ın Batı ilçelerinde Malkara, Şarköy, Hayrabolu bugün akşam saatlerinden itibaren, Kırklareli çevresinde ise gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 4 Aralık 2021 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

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