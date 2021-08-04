Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: