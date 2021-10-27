Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25