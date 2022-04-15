Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) altıncı gününde Edremit-Eceabat etabı başladı. Etapta ilk 35 kilometrede grup halinde ilerleyen bisikletçiler Kazdağları rampalarında zorlu bir tırmanış etabı geçirdiler.

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  • 15.04.2022 12:03
  • Güncelleme: 15.04.2022 12:38
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap başladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye) altıncı gününde Edremit-Eceabat etabı başladı. Etapta ilk 35 kilometrede grup halinde ilerleyen bisikletçiler Kazdağları rampalarında zorlu bir tırmanış etabı geçirdiler.

Balıkesir’in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi’nde startı verilen 6. etapta bisikletçiler, İzmir Çanakkale karayoluna çıkarak Küçükkuyu Beldesi’ne kadar düz bir sürüş gerçekleştirdi. Grup halinde geçilen bu yol kesiminden sonra Kazdağları rampalarında gruplarda kopmalar yaşandı. Tırmanış etabında bisikletçilerin zorlandıkları etap sonrasında sporcular, 149. kilometrede 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun orta açıklığına sahip asma köprüsü olan Çanakkale Köprüsü’nün manzarasında yarış heyecanını yaşayacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Mehmetçik’e Saygı Anıtı’ndan ilerleyecek bisikletçiler, 6. etabı 57. Piyade Alay Şehitliği’nde tamamlayacak.

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Dördüncü etabı kazanarak genel klasman liderliğine yükselen İtalya’nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, turkuaz mayosu ile etap için pedal çeviriyor.

25 takımda 157 sporcunun katıldığı turun startını Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verirken 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabının saat 14.30 sularında sona ermesi bekleniyor.

Edremit’in Akçay Mahallesi’ndeki Sarıkız Heykeli önünden başlayan yarışın startına, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’da katıldı.

İHA

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