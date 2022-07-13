Datça ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Datça ilçesi ve İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla’nın Datça ilçesi ve İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.
OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Muğla Datça, İzmir Urla’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor” ifadelerine yer verildi.