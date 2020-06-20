Başkan Yılmaz’dan Değirmenköy’e Futbol Stadı Müjdesi

22 ada 1 parseldeki 17.170 m2’lik alana yapılacak futbol stadında amatör spor kulüplerinin maçlarını oynayabileceği ve antrenmanlarını yapabileceğini belirten Başkan Yılmaz, projeye ilişkin detayları şu ifadelerle paylaştı: “Silivri’mize spor tesisleri kazandırmaya, spora ve sporcuya yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz.Değirmenköy mahallemizde, sağlıksız ve kullanışsız bir şekilde faaliyet gösteren Futbol Sahasının, spora ve sporcuya yakışır bir hale getirmek adına yeni baştan yapılacağının müjdesini vermek istiyorum.Kısa sürede başlanacak proje kapsamında; 1000 seyircili çelik portatif tribünü, 4’lü sporcu soyunma odaları, Aydınlatmalar, FİFA Qualty belgeli nizami sentetik çim yüzeyli sahayı sizlere hediye edeceğiz.Böyle güzel bir tesisin Silivri’mize kazandırılmasında sağladıkları katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Silivri Kaymakamımız Sayın Ali Partal’a ve AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mutlu Bozoğlu’na teşekkür ederim.Amatör spor kulüplerimizin maçlarını oynayabileceği ve antrenmanlarını yapabileceği Değirmenköy Futbol Sahasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”