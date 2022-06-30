Dikkatsizlik kaza getirdi
D-100 karayolu üzeri BP petrol istasyonu önündeki ışıklarda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker
Kaza, gece 00:00 sıralarında D-100 karayolu BP petrol istasyonu mevkii Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle yol kenarında zarar gören ağaçlar Belediye ekiplerince temizlendi.
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