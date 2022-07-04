Dolandırıcılardan yeni sahte internet alışveriş sitesi tuzağı

Dolandırıcıların yeni hedefi internet alışveriş siteleri oldu. Tamamıyla alışveriş sitesi görünümünde olan ve reklam videolarından güvenli alışveriş sertifikalarına kadar birçok öğeyi barındıran sahte siteler müşterileri tuzağa düşürüyor.

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  • 04.07.2022 10:50
  • Güncelleme: 04.07.2022 11:00
Dolandırıcılardan yeni sahte internet alışveriş sitesi tuzağı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Popüler alışveriş sitelerinin ilanlarını ve içeriklerini kopyalayarak müşterilerine güven duygusu vermeye çalışan dolandırıcılar, web sitelerinde reklamlar vererek arama motorları üzerinde üst sıralara çıkıyorlar. Siteyi ziyaret eden vatandaşları bilinen alışveriş sitelerinden kopyalanan ilanlar karşılıyor.

Web sitesini ziyaret eden müşterilere güven duygusu verebilmek adına, marka tescil belgeleri, reklam filmleri, canlı destek hizmeti, milyonlarca başka sitelerden kopyalanmış ilan ve binlerce sahte üye ibaresi kullanılıyor. Normal bir internet kullanıcısının anlamayacağı derecede tasarlanan kopya sitelerde, piyasa değerinin altında satışa sunulan ürünler müşterileri tuzağa düşürüyor.

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“Doğru ilanlar arasında fark etmeden tıklıyorsunuz”

Alışveriş için girdiği sitenin dolandırıcılara ait olduğunu geç olmadan yaptığı araştırma ile anlayan Erdem Cırık, dolandırıcıların sahte marka tescil belgesi ve sahte şirket belgesi ile farklı siteler açtığını söyledi. Dolandırıcıların internet siteleri üzerinde reklam verdiklerini ve doğru ilanlar arasında hiç de fark edilmediğini vurgulayan Cırık, “Bazı reklam teknolojileri ile arama motorlarında yapılan aramalar, diğer sosyal mecralarda karşınıza çıkıyor. Bu kişilerde reklam teknolojilerini kullanarak reklamı belirli müşteri kitlesine hedeflemişler. Siz bir diz üstü bilgisayar aradığınızda sosyal medyada durduk yere o ürün karşınıza çıkıyor. Doğru ilanlar arasında fark etmeden tıklıyorsunuz. Web sitesine, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla ürünler konulmuş. Bu site de sadece bir diz üstü bilgisayarı hedeflemiş. Piyasa değeri 15 bin TL olan bilgisayarı 5 bin 500 TL’ye ilana koymuşlar. Satış fiyatının neden düşük fiyatta olduğu kişiye sorulduğunda, ‘Ben devlet çalışanıyım. Ürünü kardeşime almıştım. Kardeşim askerden gelmedi, ben de ucuza satıyorum. Eğer alırsanız ürünü depodan yönlendireceğim’ diyor. Ödeme yapıldığında ise ortadan kayboluyor” ifadelerini kullandı.

“Reklam filmi bile çekilmiş”

Dolandırıcıların müşterileri tuzağa çekebilmek için her türlü güven unsurunu yerleştirdiğini kaydeden Cırık, “Normal bir kullanıcıysanız sitenin sahte olduğunu anlama şansınız yok. Siteye milyonlarca ilan eklenmiş, canlı destekleri var ve reklam filmi bile çekilmiş. Hakkında kısmına girip ufak araştırma yaptığınızda dolandırıcıların siteler serisi açtığını görüyorsunuz” diye konuştu.

Vatandaşların bu ve bunun gibi sahte internet alışveriş sitelerine duyarlı olması konusunda uyaran Erdem Cırık, alışverişin yapılacağı site, güvenilir sitelerden değilse anahtar kelimeleri arama motorlarına yazarak hakkında bazı bilgilere ulaşılabilineceğini belirtti.

İHA

Editör
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